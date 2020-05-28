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Uber утилизировала тысячи электрических велосипедов

Действия Uber по уничтожению электрических вилосипедов вызвали протест среди сторонников велоспорта

28 мая 2020, 17:27 comments804
Автор:

Зинченко Павел

Uber утилизировала тысячи электрических велосипедов

Компания Uber уничтожает тысячи электрических велосипедов и скутеров, продав свой бизнес Jump компании Lime.

Видео о том, как красные мотоциклы компании были раздавлены в центре переработки, было опубликовано в социальных сетях, что вызвало недовольство сторонников велоспорта. Uber заявил, что решил уничтожить тысячи велосипедов и скутеров более старой модели из-за проблем с техническим обслуживанием, ответственностью и безопасностью. При этом в Великобритании Uber продолжает работать с Jump и не выбрасывал ни одного велосипеда.

В 2018 году Uber заявил, что будет уделять больше внимания производству электрических велосипедов и скутеров, чем автомобилям. Но 7 мая этого года Uber объявил о заключении сделки, согласно которой компания Lime захватила бизнес с Jump-байками. В рамках сделки Uber инвестировал в Lime 170 миллионов долларов, в то время как Lime приобрела "десятки тысяч" велосипедов Jump Uber, а также связанную с ними интеллектуальную собственность.

Главный исполнительный директор Lime Уэйн Тинг сказал, что он предпочитает содержать велосипеды Uber и будет использовать их в будущем. Тем не менее, были также "десятки тысяч" велосипедов более старой модели, которые Lime не унаследовал в рамках сделки. Видео, опубликованные в Twitter, показывают, что велосипеды, прибывающие на переработку в Северной Каролине, подлежат уничтожению.

Разочарованные благотворительные организации предположили, что велосипеды можно было пожертвовать общественным группам или продать частным лицам, чтобы увеличить потребление электрических велосипедов.

Как сообщало издание "Комментарии", водителей Uber Taxi обязали делать фото в маске перед началом рабочего дня.


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Источник: https://www.bbc.com/news/technology-52832791
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