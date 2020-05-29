Голосовой помощник Apple получит поддержку AI-стартапов

Компания Apple продолжает приобретать AI-стартапы. На этот раз они необходимы для улучшения производительности голосового помощника Siri. Компания сообщила информационное агентству Bloomberg, что недавно приобрела программу машинного обучения Inductiv, которой владеет канадская компания Waterloo. Она использует искусственный интеллект для исправления данных, что, в свою очередь, совершенствует машинное обучение. Компания не уточнила свои планы и дала весьма расплывчатый комментарий: "Время от времени мы покупаем небольшие технологические компании". Тем не менее, Siri, похоже, находится в центре внимания.

По всей вероятности, в последнее время производитель iPhone сосредоточился на улучшении понимания своего голосового ассистента, а совсем недавно приобрел компанию Voysis, чтобы улучшить понимание естественного языка. Более чистые данные будут иметь большое значение для достижения этой цели, уменьшая вероятность того, что вредоносные програмы навредят Siri.

Apple была полна решимости обновить Siri. Свидетельством этого является то, что она наняла бывшего лидера Google по искусственному интеллекту Джона Джаннандреа для работы над этим обновлением. Вероятно, пройдет определенное время, прежде чем Джаннандреа и приобретенные стартапы, такие как Inductiv, поделятся своими планами.

Apple постепенно внедряет все больше искусственного интеллекта в свои продукты с помощью таких функций, как Deep Fusion, но у Siri все еще есть куда стремиться, прежде чем он сможет полностью конкурировать с аналогами Amazon, Alexa или Google Assistant.

Как сообщало издание "Комментарии", брат знаменитого наркобарона подал в суд на Apple.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!