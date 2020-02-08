Кореянке устроили встречу с умершей дочкой в виртуальной реальности

В Южной Корее провели необычный техно-эксперимент. Радиовещательная корпорация Munhwa решила создать документальный фильм с названием "Я встретила тебя".

Героями документалки станут мать и виртуальный образ дочери, которая умерла три года назад от неизлечимой болезни.

Для того, чтобы мать увидела дочь использовали технологию виртуальной реальности. Специальные очки и перчатки с тактильным ответом, а также цифровой образ ребенка позволили женщине поверить в то, что ее дочь жива. Для интерьера были выбраны изображения парка, в котором они гуляли при жизни девочки. Женщина смогла подержать "призрак" за руку и отметить вместе день рождения. Произошедшее, по мнению наблюдателей, стало настоящим эмоциональным потрясением.





Как сообщал портал "Комментарии", в киевском институте открыли первую виртуальную лабораторию.

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