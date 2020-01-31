В КПИ открыли первую в Украине виртуальную лабораторию

В КПИ имени Игоря Сикорского открыли первую в Украине эксклюзивную лабораторию проектирования современных аналоговых схем на общую сумму 600 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.



Сообщается, что оборудование и программное обеспечение предоставили университету компании TowerJazz (Израиль) и Cadence Design Systems (США).



В новой лаборатории студенты будут осваивать принципы и технологии проектирования наночипов, которые могут быть использованы в электронных приборах и системах различного назначения. Кроме того, можно будет привлекать студентов к сотрудничеству с компаниями, работающими в отрасли, и совместно с ними реализовывать научно-исследовательские и конструкторские проекты. А успешные разработки киевских политехников компания TowerJazz, которая имеет предприятия в Израиле, Соединенных Штатах и Японии, планирует доводить до воплощения в реальных интегральных микро - и наносхемах.

Как сообщил исполнительный директор TowerJazz Рассел Еллвангер, проходить подготовку на этом оборудовании смогут студенты всех уровней – от будущих бакалавров и магистров к тем, кто готовится к защите диссертации на соискание ученой степени доктора философии. Поэтому будущие специалисты со студенческой скамьи смогут участвовать в полном цикле процесса разработки таких схем вплоть до производства готового продукта.

Подготовкой студентов занимаются трое преподавателей факультета электроники, которые прошли соответствующую подготовку и все уровни тестирование он-лайн. Известно, что таких сертифицированных лабораторий, которую теперь имеет КПИ имени Игоря Сикорского, в Европе всего три. В планах расширение возможностей лаборатории для очень заинтересованных студентов и последующей организации для них прохождения интернатуры в Израиле.

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