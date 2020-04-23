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На Фарерских островах виртуальные экскурсии будут проводить местные жители

С помощью шлемов для виртуальной реальности пользователи смогут управлять местными жителями, как игровыми персонажами

сегодня, 16:31
Автор:

• Зинченко Павел

На Фарерских островах виртуальные экскурсии будут проводить местные жители

Во время всемирной вспышки Covid-19 туристические достопримечательности по всему миру закрыли свои двери и перенесли свои красоты в Интернет, предоставляя возможности для различных экскурсий с помощью виртуальной реальности.

Однако на Фарерских островах эта идея пошла еще дальше. Группа островов, которая является самоуправляемым департаментом Дании, создала веб-сайт, где люди могут диктовать ходы для реального фарерского гида с помощью онлайн-контроллера, напоминающего консоль видеоигры.

Каждый день в 5 часов вечера по местному времени (GMT +1), жители Фарерских островов подключаются к сети, и каждый, кто заходил на сайт, может "управлять" ими в течение одной минуты, нажимая кнопки "бегать" или "прыгать" или перемещаясь вверх, вниз, влево или вправо. Местный житель надевает пластиковый защитный шлем с GoPro, а затем отправляется в путь.

По данным ООН, на 18 островах архипелага, расположенного в северной части Атлантического океана между Норвегией, Исландией и Шотландией, проживает менее 50 000 жителей. Виртуальная реальность не только предоставляет любопытным путешественникам возможность узнать больше об островах, но и соответствует подходу Фарерских островов к вдумчивым путешествиям.

Как сообщало издание "Комментарии", виртуальная реальность поможет ветеранам с посттравматическим расстройством.


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Источник: https://edition.cnn.com/travel/article/faroe-islands-virtual-tourism/index.html
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