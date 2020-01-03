Названы самые продаваемые книги десятилетия

Американская аналитическая компания NPD Group выяснила, какие книги были самыми продаваемыми за минувшее десятилетие.

Оказалось, что тройку лидеров заняли книги одного автора - Эрики Джеймс, которая выпустила эротический роман "Пятьдесят оттенков серого". Первая часть сразу же стала бестселлером в США и Великобритании, а всего было продано более 15 млн экземпляров. На втором месте оказалась следующая часть романа "На пятьдесят оттенков темнее" с тиражом в 10 млн экземпляров. И третье место досталось заключительной части творения под названием "Пятьдесят оттенков свободы", которая разошлась тиражом более чем в 9 млн. экземпляров.

К слову, в 2015 году вышла первая голливудская экранизация эротического романа, собравшая в мировом прокате более 570 млн долларов. В 2017 вышла вторая часть фильма и в 2018 завершающая часть трилогии.

На четвертой позиции в списке оказалась книга "Голодные игры", автором которой является американская писательница Сьюзен Коллинз. Далее в списке идет роман "Прислуга", принадлежащий Кэтрин Стокетт.

Также в рейтинге самых популярных книг десятилетия оказались: "Девушка в поезде", Пола Хокинс; "Исчезнувшая", Гиллиан Флинн; "Виноваты звёзды", Джон Грин; "Девушка с татуировкой дракона", Стиг Ларссон; "Дивергент", Вероника Рот.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что мать "Гарри Поттера" стала самым дорогим писателем по версии Forbes.