Пять рождественских книг, обязательных к прочтению

Канун Рождества - отличный повод снова уйти в праздничное настроение. Поэтому сегодня мы советуем хоть на время отключить Wi-Fi, взять в руки книгу и окунуться в настоящие трогательные и волшебные рождественские истории.

"Рождественские истории" Чарльз Диккенс

Если и существует книга, которая воплощает в себе тот самый пресловутый дух Рождества и является литературным эквивалентом всех классических новогодних экранизаций, то это, несомненно, "Рождественские истории" Диккенса, которые созданы для того, чтобы их не читать, а перечитывать. В любой неопределенной ситуации, когда вам не помешало бы взглянуть на свою жизнь со стороны, один из главных героев романа, скряга Скрудж, непременно вам в этом поможет. Эта книга, как новогодняя гирлянда, собрана из разных сюжетов-огоньков, соединенных общей нитью. И каждый из этих огоньков таи в себе то счастливые, то печальные, то удивительные, то волшебные истории с обязательной вынесенной истиной и атмосферной атрибутикой: домашний очаг, тепло камина, закипающий на плите чайник, звон церковных колоколов, уютные занавесочки, даже призраки в этих условиях кажутся уж слишком родными и домашними.

"Воспоминания об одном Рождестве" Трумен Капоте

В арсенале самого богемного автора-прозаика прошлого века наряду с нашумевшими романами "Завтрак у Тиффани" и "Хладнокровное убийство" затерялся рассказ о Рождестве, совершенно не похожий на все остальные творения эксцентричного писателя. Это история-воспоминание о дружбе семилетнего мальчика и ветхой старушки, которая не имея гроша за душой, сумела подарить ребенку самые яркие моменты детства, показав ему что счастье кроется в деталях, не требующих больших затрат: собственноручно испеченные пироги, рассылаемые по почте, покупка пекановых орехов, походы в кино по субботам, бумажные змеи в подарок и особенное их совместное Рождество, которое станет в жизни пожилой подружки последним, а в жизни мальчика – началом другой, взрослой жизни.

"Рождественские туфли" Донна Ванлир

Эта компактная книга отнимет у вас всего часа два – три из жизни, но послевкусие оставит надолго. Наивная, предсказуемая и даже банальная, но от этого не менее трогательная история о том, как пара туфель, купленных в супермаркете, может повлиять на чью-то жизнь. Книга, которая обязательно защекочет слезами нос даже у тех, кто не привык рыдать над литературой. Сюжет книги случайно переплетает две жизни в рождественский вечер – восьмилетнего мальчика Натана, у которого умирает мама, и успешного юриста Роберта, карьера которого почти разрушила его семью. Не трудно догадаться, чем закончится эта книга, тем не менее, даже предугадывая финал, ее стоит прочесть, как напоминание себе о том, какие приоритеты действительно в жизни важны. И не только по праздникам.

"В канун Рождества" Розамунда Пилчер

В этом романе судьба забрасывает в домик на север Шотландии пятеро героев — малознакомых и не слишком счастливых людей, кое-как связанных узами родства. Пожилая и немного капризная актриса, вдовец-органист, девочка-подросток, 30-летняя карьеристка и еще один серьезный джентльмен. Каждый из них пережил собственную драму и чтобы не остаться совсем одиноким в преддверии рождества, они отправляются в гости почти к чужим людям, с которыми каждый из них нашло что-то общее – строительство новой жизни на обломках старой. В этом, кажется, оторванном от всего мира домике, нет места хорошему и плохому, поражениям и свершениям. Есть просто жизнь в ее неспешном ритме, где так или иначе невозможно сойти с дистанции, нужно двигаться дальше. Именно этим жизнеутверждающим духом и оптимизмом данная сентиментальная история получила статус книги "для чтения в пледе и с кружкой горячего чая.

"Самый глупый ангел. Трогательная сказка о рождественском кошмаре" Кристофер Мур

Для тех, кто выучил наизусть все сказки еще в детстве и во взрослой жизни не любит тратить время на банальные и заезженные истории, Кристофер Мур написал свой вариант сюжета о рождественском чуде. Здесь слишком много черного юмора, ненормативной лексики и откровенных сцен. Здесь Санту пришибают лопатой, баллом правят обкурившийся коп и его свихнувшаяся жена, вообразившая себя амазонкой, а ангел, посланный спасти Рождество в этом логове беспредельщиков, оказывается настолько аутично-туповатым, что безумный праздник набирает еще больших оборотов с еще высшим градусом спиртного. В какой-то момент написанное может показаться абсолютной чушью, но настолько очаровательной, что у вас не будет сил оторваться от книги даже в самых ее похабных местах. Если вы, конечно, не ханжа и дружите с чувством юмора. В общем, эта книга для тех, кто в Новый год любит пересматривать не "Один дома" или "Отпуск по обмену", а "Плохого Санту" с вечно пьяным Билли Бобом Торнтоном в главной роли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине только половина граждан читают книги.



