Фешн-фотограф Элис Розати выпустила книгу о русалках

Не так давно популярная итальянская фэшн-фотограф и арт-директор Элис Розати написала оригинальную книгу. Известно, что фотоальбом называется I am a mermaid ("Я русалка"). Так, презентация книги, принадлежащей автору обложек украинского журнала Vogue, Miu Miu, Valentino и Nike, состоится в конце январе во Франции. Стоит отметить, что в фотокниге представлена серия снимков, сделанных на палароид, через которые Розати размышляет о сексуальности и чувственности.

Сама Элис написала в начале своей книги: "Русалка - это архетипический образ, который представляет женщину, комфортно чувствующую себя в глубоких водах жизни, в волне эмоций и сексуальности. Она показывает нам, как принять нашу сексуальность и чувственность. Она является той самой связью с нашими глубочайшими, самыми инстинктивными чувствами, дикой, первозданной, неприрученной природой".

Примечательно, что модный фотограф работала над созданием книги "Я русалка" 5 лет. Съемки проходили в отелях и на берегу моря, на улицах Парижа и в ночных клубах. Сольная выставка Элис Розати, посвященная книге, пройдет в парижской галерее Charraudeau с 25 января по 4 февраля.

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