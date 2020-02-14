Пять книг, которые помогут пережить расставание

Когда переживаешь расставание с партнером, кажется, что ты никогда больше не сможешь полюбить. К счастью, люди подтверждают, что время лечит — так же, как и книги. Что почитать, когда вы расстались с любимым человеком?

Фредерик Бегбедер "Любовь живет три года"

В принципе "Любовь живет три года" – вполне приемлемый вариант для тех, кто хочет немного пострадать. Ключевое слово – немного. Не три года. Прочитать Бегбедера, погрустить об обреченности любви, и спокойно идти дальше.

Элизабет Гилберт "Есть, молиться, любить"

Не просто художественная литература – мемуары, – автора, которая после развода с мужем получила шанс на изменение своей жизни и отправилась на Бали. В книге три условных части, которые соответствуют названию: "Есть" - рассказ о пребывании главной героини в Италии, "Молиться" – путешествие в Индию и "Любить" - история об обретении новой любви.

Тэмсин Федэл "Одна и счастлива"

Книга достойна для растягивания на цитаты, ее воспринимаешь подобно точному руководству к действию. Федэл тонко подмечает, что вначале следует поселить в сердце любовь к самой себе, и лишь затем доверять его кому-то постороннему. Автор советует не застревать надолго в отчаянии, предаваясь в слезах и тоске страданиям. Увязнув в нерешительности, невозможно отыскать новую любовь.

Харви Стив "Поступай как женщина, думай как мужчина"

Распространенная ошибка многих дам – категоричное нежелание понимать тонкости мужской психологии. При потере любимого, многие бегут за советами к подругам, зачастую таким же неудачницам в семейной жизни. Книга Харви помогает распознавать реальные ошибки, которые привели к разрыву, расстаться с женскими мифами и тоньше понять тактику сильного пола.

Джейн Остин "Доводы рассудка"

Трудно назвать роман Джейн Остин, где безответная любовь не сыграла бы какую-либо роль, но "Доводы рассудка" — самый яркий пример подобной истории. Из-за социального давления Энн Элиот приходится забыть о помолвке с мужчиной, которого любит, и следующие 10 лет она проводит в сожалении об этом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие книги нужно читать для саморазвития и мотивации.

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