Почему мужчина должен полюбить книги

Хорошая книга всегда была хорошим попутчиком для успешных и великих мужчин. Но даже если у тебя нет непомерных амбиций и ты не собираешься становиться императором человечества, привить себе любовь к чтению никогда не будет лишним.

В этой статье мы поговорим о том, в чем заключается польза чтения для мужчин.

Ты станешь еще умнее

Умный парень всегда много читает, чтобы быть еще умнее. Чтение развивает усидчивость и концентрацию. Оно также расширяет словарный запас и повышает аналитические способности. Однозначно, парень с книгой в руках намного умнее парня с плеером. И чтение сделает тебя круче!

Ты будешь иметь утонченное чувство юмора

Откроем тебе секрет: почти все шутки из современных сериалов и фильмов взяты из литературы. Новости и даже комментарии к футбольным матчам сопровождаются намеками на персонажей, сюжеты или мотивы, которые были написаны в последние 3 000 лет самыми разными писателями. Нет уже ничего нового под солнцем. Если хочешь выделяться качественным и хорошим юмором в кругу друзей - читай книги.

Ты будешь развлекаться

Любишь смотреть фильмы и сериалы? И наверняка ты часто слышал, что книга лучше экранизации. Так происходит в 9 случаях из 10. Читая книгу, ты рисуешь в голове полноценную картину, которая развлекает лучше телевидения и видеоигр, а также дает целостное понимание мира, о котором ты читаешь. Попробуй развлекаться чтением почаще – тебе понравится!

Читать – это быть в центре происходящего

Чтение переносит тебя в то место, о котором ты читаешь. Что может быть лучше, чем превратиться на несколько часов в Джеймса Бонда или спасти красавицу, совершив перед этим несколько подвигов? Главное, для этого тебе не придется ни рисковать жизнью, ни тратить кучу денег. Достаточно будет просто хорошей фантазии.

Есть еще много причин любить чтение. Книга скрасит вечер, поможет в тяжелую минуту не прибегнуть к алкоголю, уменьшит чувство одиночества. Или просто доставит радость и новые знания. Читайте побольше - это никогда не навредит. А издание "Комментарии" расскажет, почему не стоит есть во время чтения книги.

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