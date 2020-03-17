Карантин в удовольствие и с пользой: какие книги стоит почитать

Мы не стали искать в интернете всевозможные топы и рейтинги лучших книг для прочтении дома. Мы составили свой рейтинг. Далее наш топ-10 книг для карантина, которые позволят провести время домой с пользой и в удовольствие:





“Тонкое искусство пофигизма” Марк Мэнсон

Вот уж когда и стоит прочесть эту книгу, то это во время карантина. Пока все паникуют, сгребают с полок гречку и антисептики, и разбираются в тонкостях мирового заговора, у вас появилась прекрасная возможность спокойно прочесть страницу-другую. А заодно избавиться от навязанных обществом стереотипов о том, что нужно быть умнее, продуктивнее и богаче всех. Чтобы стать счастливым иногда просто стоит определить то, что вам действительно важно, послать чужое мнение куда подальше и включить, наконец, своего внутреннего пофигиста.





“Скотный двор” Джордж Оруэлл

Прекрасно написанная сатирическая повесть была издана в 1945 году, но отлично иллюстрирует пороки современного общества. Она демонстрирует, на сколько тонка грань между безграничной свободой и диктатурой. Автор показывает как принципы всеобщего равенства со временем могут скатиться к диктатуре и тоталитаризму. Все это написано в легкой форме. А в роли главных героев - обычные животные на обычной ферме. Интересно, узнаете ли вы в них кого-то из современников?





“Убийство в восточном экспрессе” Агата Кристи

Шикарный поезд и пассажиры, которые случайным образом оказались в одно время, в одном месте. Или все же не случайно? Кто убийца и как ему удалось так искусно спутать карты? Легендарному Пуаро предстоит разобраться. Заодно и вы потренируйте свое мышление. А после можно посмотреть отличную экранизацию этой истории.





“Зеленая миля” Стивен Кинг

Еще одна легендарная книга и не менее легендарная экранизация. История о том, как важно отбрасывать то, что снаружи и смотреть вглубь. Приготовьте салфетки. Вероятно, вам придется дать волю чувствам.





“Анна Каренина” Лев Толстой

Карантин может затянуться. А значит настало время для лонгрида. “Анна Каренина” - отличный выбор для тех, кто любит драму приправленную размышлениями о смысле жизни. С помощью историй нескольких семей, которые тончайшим образом переплетаются, Лев Толстой пытается понять человека и чувства, которые им движут.





“Мир среди войны” Мигель де Унамуно

В Испании Мигель де Унамуно считается одним из титанов испанской литературы. Самое время поближе познакомиться с ним и нам тоже. Любители русской классики могут увидеть в этом романе некоторые сходства с творчеством Льва Толстого. Однако это совершенно иной литературный мир. Сама война здесь показана со стороны людей, живущих внутри нее. И самое парадоксальное, что они сами этой войны не замечают.





“Алмазная колесница” Борис Акунин

Это двухтомник, состоящий из двух книг: “Ловец стрекоз” и “Между строк”. Первая перенесет нас в атмосферу русско-японской войны. Вторая - в Японию 1878 года. Будет все: японские агенты, ниндзя, самураи. А еще любовь, которая может изменить жизнь.





“Американская трагедия” Теодор Драйзер

Как-то Теодор Драйзер сказал: “Никто не создает трагедий - их создает сама жизнь. Писателям остается лишь их изобразить”. Трагедия Клайва Грифитса не оставит вас равнодушными. Герой, почувствовав на себе богатую жизнь, так стремиться к высшему обществу, что, в конечном итоге, готов ради этого пойти на преступление.





“Три товарища” Эрих Мария Ремарк

Если из-за карантина настроение ухудшилось, то эту книгу советуем отложить на потом. Ремарк - без преувеличения, гениальный мастер слова. Но пессимизма ему не занимать. Много драмы, алкоголя, человеческой трагедии и еще раз алкоголя. А еще это, пожалуй, один из самых честных и чувственных романов о любви и дружбе.





“Маленький принц” Антуан де Сент-Экзюпери

Этот шедевр мировой литературы придется по вкусу всем: и детям, и их родителям. Каждый найдет в нем что-то важное именно для него: дети увидят добрую сказку, взрослые - глубокий текст, наполненный философским смыслом. Это рассказ о доброте, любви, чистоте и непосредственности, которые, зачастую, подвластны только детям. Если уже читали сказку в детстве, смело открывайте книгу еще раз. Поверьте, по прошествию лет вы посмотрите на знакомую историю совершенно с другой стороны.





И, на всякий случай, если карантин затянется, держите еще книги, которые “Комментарии” советуют непременно прочесть:

Цикл “Темная башня” Стивен Кинг

“10 негритят” Агата Кристи

“Пасынки Вселенной” Роберт Хайнлайн

“Убить пересмешника” Харпер Ли

“Прощай, оружие!” Эрнест Хемингуей

“Жизнь взаймы”, “На западном фронте без перемен”, “Черный обелиск” Эрих Мария Ремарк

“Лестница Якова”, “Зеленый шатер” Людмила Улицкая

“Идиот”, “Бесы”, “Братья Карамазовы” Федор Достоевский

“1984” Джордж Оруэл

“Унесенные ветром” Маргерет Митчел

“Атлант расправил плечи” Айн Ренд

“Глазами клоуна” Генрих Белль

“Сказки о ежике и медвежонке” Серей Козловский

“Детство Никиты” Алексей Толстой

“Понедельник начинается в субботу” Борис Стругацкий

“Внучек Ваня” Любовь Воронкова

“Карточный домик” Майкл Доббс

“Сеть Алисы” Кейт Квинн

“Столетие Якова” Владимир Лис

“ЛСД” Ирэн Роздобудько

“Таинственная история Билли Миллигана” Дэниел Киз





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