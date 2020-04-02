Топ-5 писателей, с творчеством которых должен познакомиться мужчина

Многие согласятся, что мужчине полезно иметь любовь к чтению. Но главная проблема современного мира заключается в том, что книг так много, что иногда просто теряешься и задаешься единственным вопросом: а что меня может заинтересовать? Какой автор способен написать то, что не оставит меня равнодушным? Сегодня мы расскажем тебе о пяти писателях, которым, вероятнее всего, удалось ответить на эти вопросы.

Гарри Круз

Перед тем как популярность обрел Чак Паланик, был Круз. Исследуй странный южный мир, описанный отличным писателем, который скончался в 2011 году от невропатии. Начать следует с книги "Мастер нокаута". Это история о неудаче бывшего боксера, который способен послать самого себя в нокаут одним ударом в челюсть.

Джордж Мартин



Мартин известен прежде всего благодаря своему циклу книг "Песнь Льда и Огня", в котором рассказывается о нескольких враждующих дворянских семействах. Именно по этой книге сняли фэнтезийный сериал "Игра престолов". Начни именно с книги "Игра Престолов". Если тебе нравится сериал, то книгу ты без сомнения полюбишь.

Грег Дэвидсон



Если ты почитатель творчества Чака Паланика, то и Дэвидсон тебе вполне подойдет. Этот писатель умеет совмещать драму, ужасы и комедию в рамках одной книги. Начни с книги "Боец". На ее написание Грег потратил 16 недель. Все это время он принимал стероиды и описывал в ней результаты своего эксперимента.

Джерри Стал

Джерри стал известным, когда по его автобиографии "Вечная полночь" сняли фильм. Он также является автором сценария "Плохих парней-II", где сыграли Уилл Смит и Мартин Лоуренс. "Вечная полночь" идеально подойдет для знакомства с этим автором. Главный герой балуется героином, и это увлечение заканчивается совсем не хорошо.

Нельсон Олгрен



Олгрен привлекает захватывающими описаниями Нового Орлеана и Чикаго. Его произведения – это отличная машина времени. Книга "Прогулка по изнанке" расскажет о трех главных правилах жизни Олгрена: никогда не играть в карты с человеком по имени Док, никогда не кушать в заведении под названием "Мама", никогда не спать с женщиной, чьи проблемы хуже твоих собственных.

Эти писатели, без сомнения, способны достучаться до мужского сердца. Также издание "Комментарии" расскажет, зачем следует разработать план для чтения.

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