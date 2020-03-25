Распоряжаемся книгами грамотно: как составить план для чтения

Оказавшись запертыми в своих квартирах на время карантина, мы получили замечательную возможность наконец-то прочитать книги, которые хотели. А может тем, кто раньше читал немного, теперь удастся как следует подсесть на эту иглу. Для того, чтобы реализовать эти начинания, вам следует составить план для чтения.

План для чтения - это список книг, которые ты собираешься прочитать, рассортированных по темам. С ним ты не будешь перескакивать с одной книги на другую в случайном порядке. Когда появится желание что-то почитать, то ты просто обратишься к одной из тем и выберешь из нее новую непрочитанную книгу. В раздел этот могут входить все работы одного автора, книги определенного жанра или по одной широкой области.



С планом для чтения ты перестанешь идти путем наименьшего сопротивления, читая только развлекательную литературу или первое, что попадется под руку. Конечно, от него можно отклоняться. Если же ты привык читать по несколько книг одновременно, выбирай одну из плана, а другую — для развлечения. Если не начинаешь больше одной книги, чередуй пункты из перечня с другой литературой.

План для чтения поможет тебе непрерывно обучаться. Также благодаря ему ты сможешь упорядочить свое чтение. Он дает стимул дочитывать книги, сокращает обилие выбора и помагает стать мастером в какой-либо сфере. В конце концов, план для чтения поможет организовать себе приятное времяпрепровождение. К тому же, как сообщало издание "Комментарии", книги делают мужчину более сексуальным.

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