Книги делают мужчину более сексуальным

Все мы и так знаем, что читать полезно, интересно и необходимо. Многие мужчины отдают предпочтение играм, но книги имеют свою весьма обширную аудиторию.

А известно ли тебе, что чтение книг может сделать тебя более сексуальным? И речь идет вовсе не об углубленном изучении поз в Камасутре или особенностей анатомии девушек. В первую очередь мы говорим о художественной и научной литературе. Стало известно, такой вид досуга может поднять рейтинг мужчины в глазах женщин до облаков, а также добавить силы, роста, симпатичности.

Американские ученые решили проверить, насколько чтение важно для отношений между мужчиной и женщиной. С помощью сайта eHarmony они решили выяснить, какое хобби увеличивает вероятность успеха мужчины при общении с женщинами. За результатами исследования это оказалось именно чтение книг.

Слово "чтение" в графе "хобби" увеличивает шансы на знакомство: мужчина, предпочитающий досуг в виде книги, получает на 19% больше сообщений от девушек. Так что если ты еще не стал заядлым читателем, то пора уже задуматься над этим. И тогда девушки будут виснуть у тебе на шее.

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