ТОП-3 причины, почему музыка полезна для здоровья

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Музыку
давно используют, как средство для укрепления эмоционального здоровья, ведь она
помогает справляться с депрессией и повышает психологическое благополучие. На
что еще она способна?
Улучшает когнитивные способности
Фоновая музыка или музыка, которая звучит в то время, когда слушатель в первую очередь сосредоточен на другом занятии, может улучшить производительность при выполнении когнитивных задач.
Помогает справиться со стрессом
Музыка способна уменьшить уровень тревоги и стресса, потому что она расслабляет и заставляет забыть о всех неурядицах и проблемах. Часто во время йоги, фитнеса и других упражнений, включают музыку, ведь она помогает достичь единства тела и духа. У каждого есть свои методы борьбы со стрессом, но музыка - один из самых эффективных.
Уменьшает тягу к еде
Одним из самых удивительных психологических преимуществ музыки является то, что она может быть полезным инструментом для похудения. Если вы пытаетесь сбросить вес, прослушивание мягкой музыки и приглушение света может помочь вам в достижении вашей цели.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как человеку может помочь музыкальная терапия.
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