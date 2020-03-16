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ТОП-3 причины, почему музыка полезна для здоровья

Музыка может быть источником удовольствия, а может быть лекарством

сегодня, 17:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

ТОП-3 причины, почему музыка полезна для здоровья

Музыку давно используют, как средство для укрепления эмоционального здоровья, ведь она помогает справляться с депрессией и повышает психологическое благополучие. На что еще она способна?

Улучшает когнитивные способности

Фоновая музыка или музыка, которая звучит в то время, когда слушатель в первую очередь сосредоточен на другом занятии, может улучшить производительность при выполнении когнитивных задач. 

Помогает справиться со стрессом

Музыка способна уменьшить уровень тревоги и стресса, потому что она расслабляет и заставляет забыть о всех неурядицах и проблемах.  Часто во время йоги, фитнеса и других упражнений, включают музыку, ведь она помогает достичь единства тела и духа. У каждого есть свои методы борьбы со стрессом, но музыка - один из самых эффективных.

Уменьшает тягу к еде

Одним из самых удивительных психологических преимуществ музыки является то, что она может быть полезным инструментом для похудения. Если вы пытаетесь сбросить вес, прослушивание мягкой музыки и приглушение света может помочь вам в достижении вашей цели.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как человеку может помочь музыкальная терапия.


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Источник: https://marieclaire.ua/beauty/5-prichin-pochemu-muzyka-polezna-dlya-zdorovya/
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