ТОП-3 причины, почему музыка полезна для здоровья

Музыку давно используют, как средство для укрепления эмоционального здоровья, ведь она помогает справляться с депрессией и повышает психологическое благополучие. На что еще она способна?

Улучшает когнитивные способности

Фоновая музыка или музыка, которая звучит в то время, когда слушатель в первую очередь сосредоточен на другом занятии, может улучшить производительность при выполнении когнитивных задач.

Помогает справиться со стрессом

Музыка способна уменьшить уровень тревоги и стресса, потому что она расслабляет и заставляет забыть о всех неурядицах и проблемах. Часто во время йоги, фитнеса и других упражнений, включают музыку, ведь она помогает достичь единства тела и духа. У каждого есть свои методы борьбы со стрессом, но музыка - один из самых эффективных.

Уменьшает тягу к еде

Одним из самых удивительных психологических преимуществ музыки является то, что она может быть полезным инструментом для похудения. Если вы пытаетесь сбросить вес, прослушивание мягкой музыки и приглушение света может помочь вам в достижении вашей цели.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как человеку может помочь музыкальная терапия.

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