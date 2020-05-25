Блюда от «Друзей»: когда выйдет книга рецептов из сериала

В этом году культовому американскому ситкому "Друзья" исполняется 26 лет. По этому случаю, в сентябре выйдет книга рецептов по мотивам любимого сериала. Об этом сообщает издание Maincream.

Известно, что сборник рецептов будет называться Friends: The Official Cookbook (Друзья Официальная кулинарная книга). Ее разработкой занималась шеф-повар Аманда Йи. Книга будет предназначена не только для профессиональных поваров, но и для "чайников". Каждый сможет найти в ней свое любимое блюдо.

Известно, что в книге будет собрано около 90 рецептов. В нее войдут блюда от Моники Геллар, в частности рецепт лазаньи, а также рецепт приготовления уникального печенья от бабушки Фиби Буффе, которое, как выяснилось, она просто покупала в магазине. Также в сборнике будет рецепт фирменного сэндвича Росса, из-за которого он был уволен с работы, и картошка фри от Джои Триббиани.

Помимо этого, благодаря книге каждый сможет приготовить сладкий трюфель от Рэйчел Грин и сырный пирог, который согласно сюжету, Рэйчел и Чендлер уплетали прямо с пола в подъезде - настолько он был вкусным.

К слову, книга выйдет 22 сентября, в день 26-й годовщины ситкома. Но предварительный заказ на нее уже открыт. Сборник рецептов стоит около 25 долларов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что из-за коронавируса спецвыпуск сериала "Друзья" пришлось временно отложить.

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