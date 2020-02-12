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Стало известно, когда выйдет новая серия «Друзей»

Вокруг продолжения «Друзей» возникло много ажиотажа

сегодня, 16:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Стало известно, когда выйдет новая серия «Друзей»

Известная кинокомпания Warner Bros. сумела договориться с оригинальным актерским составом "Друзей" и объявила о том, что скоро выйдет часовой спецвыпуск сериала. Об этом сообщает издание Deadline.

Любимый ситком миллионов людей снова вернется на экраны и произойдет это на потоковом интернет-сервисе HBO Max, который готовят к запуску. Инсайдер сообщает, что новая часовая серия "Друзей" состоится в день премьеры стриминговой платформы, которая запланирована на апрель 2020 года, но точной даты пока нет.

Известно, что продолжение культового сериала "Друзья" вызвало ажиотаж в сети, ведь поклонники давно ожидали подобный спецвыпуск. Актеры ситкома также были заинтересованы в продолжении, но не могли долгое время договорится со студией. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что кинокомпания и звезды сериала "Друзья" достигли компромисса, в частности определили сумму гонорара и назначили съемки на удобное для всех время. Известно, что за часовую серию "Друзей" каждый из актеров получит около 3-4 миллионов долларов.


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Источник: https://deadline.com/2020/02/friends-reunion-special-hbo-max-cast-deals-1202852347/
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