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«Друзья» все-таки вернутся: зрителям покажут часовой эпизод, - СМИ

Актеры получат баснословные гонорары

сегодня, 16:35
Автор:

• Светлана Шкурупий

«Друзья» все-таки вернутся: зрителям покажут часовой эпизод, - СМИ

Поклонники культового комедийного ситкома "Друзья" могут вздохнуть с облегчением - продолжение сериала будет, с полным оригинальным актерским составом. Об этом сообщает издание Deadline.

Слухи о том, что телевизионная сеть НВО хочет выпустить спецвыпуск "Друзей" появились еще в ноябре 2019 года. Тогда и актеры, и руководство телеканала были заинтересованы в сотрудничестве, оставалось лишь обговорить все детали и гонорары знаменитостей.  

Инсайдер сообщает, что на днях было решено снять часовой эпизод "Друзей" со всеми полюбившими главными героями. За свою работу каждый из актеров получит около трех-четырех миллионов долларов. Продолжение ситкома должно выйти на платформе НВО Max, но, когда это случится - не сообщается.

Напомним, в сети ходила информация о том, что актеры "Друзей" не могли долгое время сойтись со студией в вопросах гонорара, поэтому спецвыпуск был под угрозой срыва.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что звезда "Друзей" Мэттью Перри создал страничку в социальной сети Instagram.


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Источник: https://deadline.com/2020/02/friends-reunion-special-hbo-max-cast-deals-1202852347/
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