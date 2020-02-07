Звезда «Друзей» Мэттью Перри завел аккаунт в Instagram

50-летний актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в культовом сериале "Друзья" завел свою страничку в Instagram. Такое событие не осталось без внимания поклонников и звездных коллег, которые с радостью поприветствовали друга в социальной сети.

Известно, что Мэттью Перри не любит говорить о своей личной жизни и предпочитает оставлять ее "за кадром". Актера редко можно увидеть на светских мероприятиях, потому что он не любитель шумных вечеринок. Однако, звезда "Друзей" все-таки решил завести свой аккаунт в Instagram и уже подписался на 21 человека, правда, ни одного поста он еще не сделал. На страничку актера уже подписалось 1,7 млн поклонников.

К слову, Мэттью стал последним из шестерых "Друзей" кто завел аккаунт в сети, и звездные коллеги поприветствовали его совместными фотографиями и веселыми комментариями.





Напомним, что Мэттью Перри приписывают роман с девушкой, которая младше актера на 22 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что звезда "Друзей" Дженнифер Энистон только в октябре 2019 года освоила Instagram и за сутки попала в Книгу рекордов Гиннеса. Ее страничка вызвала ажиотаж, ведь всего за 6 часов звезда собрала свой первый миллион подписчиков.

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