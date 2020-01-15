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Звезда «Друзей» встречается с девушкой на 22 года младше себя

Актер давно не появлялся на публике с девушкой

сегодня, 16:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

50-летнего актера, звезду сериала "Друзья" Мэттю Перри застукали с молодой девушкой, которая также работает в сфере кинематографии. В сеть попали фотографии с их встречи, на которых пара мило общается. 

Западные источники утверждают, что избранницей актера стала 28-летняя Молли Хервиц, которая занимается поиском новых актеров для участия в фильмах. Поговаривают, что пара вместе уже несколько месяцев, они даже с компанией общих друзей встретили Рождество. Сам актер официально не подтверждает свои любовные отношения с девушкой, младшей его на 22 года.

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Известно, что пару уже видели вместе возле одного из голливудских ресторанов, но тогда папарацци не смогли опознать избранницу Мэттю. Инсайдер, близкий к девушке, говорит, что она встречается со звездой "Друзей" не из-за славы и денег, но ей приятно то внимание, которое пресса оказывает ей из-за их романа.

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Напомним, что голливудскому красавчику Тому Крузу приписывают любовный роман с известной актрисой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что российского певца Егора Крида заподозрили в романе с девушкой-геймером. 


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Источник: https://ru.hellomagazine.com/zvezdy/zvezdnye-pary/35252-smi-zvezda-druzey-mettyu-perri-vstrechaetsya-s-devushkoy-na-22-goda-mladshe-sebya.html
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