Мужское чтиво: лучшие книги для развития критического мышления

Многие мужчины любят проводить время за интересной книгой. Кто-то читает серьезную литературу о великих людях или написанную таковыми. Кто-то постигает с помощью чтения различные науки. В последнее время популярными стали книги о психологии и мотивации, которые способны настроить человека на правильную волну и подсказать, как достичь своей цели. Сегодня мы подхватим эту тенденцию и расскажем о книгах, которые помогут развивать критическое мышление.

Даниэль Канеман "Думай медленно… Решай быстро"

Муж



Канеман описывает два типа (режима) мышления: быстрый и медленный. Быстрый предназначен, чтобы принимать простые решения в быту, например, когда нужно перейти дорогу или купить что-то. В медленном режиме же мышления эмоции приглушены, информация взвешена, статистика выверена, источники проверены, и только тогда начинается действие.

Важно уметь переключаться между режимами, поскольку быстрое мышление сопровождается когнитивными искажениями-ловушками, в которые могут попасть все. Они могут быть безобидными (вроде того, как по инерции взять знакомый продукт с полки в магазине, и только потом заметить, что это совершенно другой товар в похожей упаковке). Но иногда быстрое мышление может привести к серьезным ошибкам.



Именно потому нужно изучить искажения и таким образом развить критическое мышление. Книга Канемана научит видеть когнитивные искажения и принимать решения трезво.

Роберт Сапольски "Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки"





Сапольски рассказывает, как на наше поведение влияет множество факторов, связанных в первую очередь с эволюцией и работой мозга, а также с окружающей средой и культурой. Автор пытается научить смотреть на явления широко, независимо от подготовки.

Неплохо разъясняется и причинно-следственная связь между событиями и действиями человека, причем с разных точек зрения, включая математическую и биологическую.

Роб Бразертон "Недоверчивые умы. Чем нас привлекают теории заговоров"





Конспирологическим теориям одинаково верят люди любого пола, возраста, уровня образования и дохода. Всё потому, что эти теории дают простые ответы на сложные вопросы: в наших бедах виноваты масоны, инопланетяне, американцы, правящая элита и т. д. Такие версии легче принять, чем проанализировать и учесть множество факторов - то есть буквально включить критическое мышление. Бразертон изучает, почему же люди стремятся все упростить, и параллельно анализирует конспирологические теории прошлого и настоящего.

Но как бы там ни было, критическое мышление - еще не панацея от всех бед современной жизни. Саморазвитие включает сейчас и эмоциональный интеллект, и даже навыки выживания в дикой природе и социуме (в целом - почти одно и тоже, не правда ли?)

Эти книги помогут тебе систематизировать знания об окружающем мире и сформировать свою позицию в нем. Как сообщало издание "Комментарии", книги делают мужчину более сексуальным.

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