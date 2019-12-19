От кого из родителей детям передается интеллект, - исследование

Немецкие специалисты провели исследование и доказали, что ребенку ген интеллекта, отвечающий за уровень IQ, передается только по одной линии – материнской.

Ученые пригласили для эксперимента более 12 тыс. людей в возрасте от 14 до 25 лет. Им задавали вопросы относительно их наследственности и генетических заболеваний. Параллельно участники проходили тест IQ. Оказалось, что определить интеллектуальные способности человека можно по материнским показателям. Разница между уровнем IQ ребенка и матери составляла в среднем не более 15 пунктов.

Специалисты объяснили, что все дело в хромосомах. Если у женщины две хромосомы ХХ, то у мужчины ХY. Ген интеллекта находится в хромосоме Х, поэтому и передается по материнской линии, так как хромосома Y деактивирует этот ген у мужчин.

Ученые подчеркнули, что существуют области, в которых доминируют материнские гены, а есть и те, где главная роль достается мужским.

Напомним, какие продукты влияют на уровень интеллекта.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что музыка позволяет определить уровень интеллекта человека.



