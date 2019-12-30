Куклы, «лизун», карандаши: названы самые опасные детские игрушки

В магазинах представлен огромный ассортимент различных игрушек для детей, которые ориентированы на любой возраст, пол, вкус, предпочтения и ценовую политику. Но не все игрушки безопасны для использования. В европейскую систему RAPEX (система оповещения об опасных потребительских товарах) попали самых популярные детские игрушки.

В первую очередь, токсичными считаются куклы типа "Барби", так как на рынке представлено большое количество подделок, которые содержат вредные для здоровья вещества – фталаты. Эти химические вещества добавляют в пластик, чтобы он был пластичным и мягким, но они негативно влияют на работу печени и репродуктивной системы.

Также опасными являются мягкие игрушки, ведь большинство из них плохого качества. Перед покупкой такой игрушки стоит внимательно осмотреть ее швы, чтобы ребенок не имел доступа к наполнителю, а также проверить надежность крепления мелких пластиковых деталей.

Эксперты отнесли к разряду "небезопасные" и игрушки-антистрессы, в которых жидкость может содержать избыточное количество аэробных мезофильных бактерий, устойчивых к антибиотикам. Для детей с ослабленным иммунитетом они особенно опасны, так как могут стать причиной многих заболеваний.

Также токсичными для детей являются популярные лизуны и слаймы, в составе которых есть тетраборат натрия - неорганическое соединение, вызывающее раздражение кожи и дыхательных путей. Проглатывание или вдыхание бора может привести к химическому ожогу внутренних органов ребенка.

Карандаши и мелки, которыми часто пользуются дети, могут содержать большую концентрацию свинца. Этот металл и его соединения считаются политропными ядами – то есть негативно действуют на разные органы и системы организма. А в состав популярных ароматизированных карандашей может входить фенол, пары которого раздражают дыхательные пути и вызывают химический ожог.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что IKEA выпустили новую коллекцию игрушек.