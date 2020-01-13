Как выбрать полезный мультфильм для ребенка

Как ни крути, но важную роль в развитии ребенка занимают мультфильмы. Дети перенимают определенные варианты поведения, учатся на примере любимых героев. Но тут перед родителями возникает проблема: как выбрать правильный мультфильм для малыша?

Психологи рекомендуют включать детям мультфильмы не раньше 3-х лет. При чем сюжеты должны быть поучительными: рассказывать о правилах хорошего поведения, знакомить с окружающим миром. Основной посыл мультфильма должен нести добрые, вечные ценности, не допуская насилия ни физического, ни морального. Как же выбрать подходящий мультфильм?

- Анимация должна быть доброй. Поведение и поступки главных героев должны подчеркивать принципы поддержки, понимания, сочувствия и помощи;

- Мультфильм должен иметь поучающий сюжет. Каждый мультфильм должен нести полезную мысль или вывод. Ребенок должен вынести после просмотра для себя что-то новое;

- Он должен быть логичным. Для детей до 6-ти лет подбирайте простые мультфильмы с линейно развивающимися событиями. Если это мультсериал, то каждая серия должна восприниматься отдельно от других.

Постарайтесь найти для ребенка не только полезную, но и увлекательную анимацию, которая будет каждый раз вызывать интерес. Стоит избегать слишком ярких цветов, напряженной музыки, сложного сюжета – пусть малыш получат удовольствие от просмотра.

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