Фотографии детей, красота которых покорили Сеть

Дети не умеют скрывать свои истинные эмоции. Именно поэтому получаются красивые фотографии с детьми, которые завораживают и удивляют. Примечательно, что пухлые щечки, длинные ресницы и большие распахнутые глаза растопят даже самое ледяное сердце. Предлагаем вам топ-15 снимков детей, о которых говорит весь Интернет.

Грейли Мэй, 3 года (США)

Грейли — старшая дочь американского футболиста Ланса Мура.Кукольная внешность досталась девочке от матери. Девочка уже снялась для нескольких брендов детской одежды. Фотографии Грейли и ее сестренки регулярно появляются в Instagram мамы и набирают море восторженных комментариев.

Виолетта Антонова, 4 года (Россия)

Несмотря на свой юный возраст 4-летняя Виолетта уже участвовала в модных показах и съемках для брендов детской одежды. У девочки есть старший брат Дмитрий, который тоже пробует себя в роли модели. Виолетта очень любит выступать на сцене и быть в центре внимания. У девочки есть своя страница в Instagram, которую ведет мама.

Арина Лебедева, 5 лет (Россия)

Арина — дочь известной модели Елены Перминовой. С малых лет она пошла по стопам матери. Арина появляется на страницах "глянца", а каждая фотография девочки в Instagram вызывает массу положительных эмоций.

Джейр Иджалана, 6 лет (Нигерия)

Слава к маленькой Джейр пришла случайно: нигерийский фотограф Мофе Бамаива сделал несколько снимков девочки для своего проекта и выложил их в сеть. Фотографии мгновенно стали вирусными, и на девочку обрушилась популярность. У Джейр есть две старшие сестры, которые тоже работают моделями.

Лиза Толмачева, 6 лет (Россия)

Длинные светлые волосы и большие голубые глаза маленькой Лизы никого не оставят равнодушными. Девочка увлекается танцами, вокалом и актерским мастерством. Лиза только начинает покорять мир моды: она участвует в различных показах, конкурсах и фотографируется для каталогов.

Купер Чжиан Лонде, 6 лет (Южная Корея)

Благодаря пронзительному взгляду и длинным ресницам Купер стал, наверное, самым популярным ребенком в Южной Корее. За его жизнью в Instagram следят более 250 тыс. подписчиков. Мальчика можно увидеть в рекламе детской одежды и на страницах модных журналов.

Джордин Рейнл, 7 лет (США)

Девочке всего 7 лет, а она уже является одной из самых востребованных моделей в США. Джордин регулярно появляется на подиумах и работает с такими крупными американскими брендами, как Simplicity Patterns, The Children’s Place и Kidpik.

Киике, 7 лет (США)

Кудрявые волосы и трогательная улыбка делают маленькую Киике похожей на куклу. Девочка владеет двумя языками: английским и французским. Несмотря на столь юный возраст, у Киике есть контракт с модельным агентством V. Pirratte Agency. Девочка регулярно появляется на страницах журналов, рекламирует одежду, а за ее жизнью в социальных сетях наблюдают 100 тыс. подписчиков.

Леа Роуз и Ава Мари Клементс, 8 лет (США)

Девочки стали известными после того, как их мама начала публиковать фотографии дочерей в социальных сетях. Сестер Клементс заметили в модельном агентстве и предложили контракт. Девочки занимаются плаванием и танцами и любят быть в центре внимания.

Анна Павага, 9 лет (Россия)

С трех лет Анна снимается в рекламе детской одежды, игрушек и спортивных товаров. Попробовала себя девочка и в актерском мастерстве: ее можно увидеть в музыкальных клипах и фильмах. Также Анна занимается балетом, гимнастикой и любит рисовать.

Алиса Самсонова, 12 лет (Россия)

В свои 12 лет Алиса успела поработать с такими крупными брендами, как Armani Junior, Monnalisa, Mischka Aoki, Liu Jo. В свободное от съемок и показов время девочка занимается художественной гимнастикой и ментальной арифметикой.

София Разуваева, 12 лет (Россия)

12-летнюю Софию очень часто сравнивают с Натальей Водяновой. Девочка снимается для журналов и каталогов, участвует в телевизионных шоу, ведет свой блог в Instagram и на YouTube, а также занимается танцами, вокалом и актерским мастерством.

Лара и Мара Бавар, 12 лет (Бразилия)

Лара и Мара обладают редкой мутацией: их кожа и волосы полностью лишены пигмента. Девочки активно участвуют в различных проектах со своей старшей сестрой Шейлой. Еще будучи детьми, Лара и Мара участвовали в рекламе Nike, Bazaar Kids и Insanis. Сестры Бавар стараются сделать тему альбинизма менее табуированной и привлечь внимание к проблемам альбиносов в африканских странах.

Мейка Вуллар, 14 лет (Австралия)

Мейка начала работать моделью с 3 лет, и с тех пор девушка представляла в разное время практически каждый из крупных детских брендов Австралии. Она снялась в нескольких короткометражных фильмах и музыкальных клипах.

Джейд Вебер, 14 лет (США)

Джейд стала моделью совершенно случайно: девочку однажды заметил фотограф и предложил ее маме обратиться в модельное агентство. Одной из первых серьезных работ Джейд стала съемка для H&M и Vogue Italia. Она несколько раз становилась лицом детских коллекций известных модных домов. Кроме занятий модельной деятельностью, девушка снимается в музыкальных клипах и фильмах.

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