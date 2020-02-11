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Привычки, которые родители не должны делать при детях

От этих привычек лучше поскорее избавиться

сегодня, 13:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Привычки, которые родители не должны делать при детях

Невозможно стать идеальными родителями, ведь все мы совершаем ошибки и тем самым получаем бесценный опыт. Но с появлением детей в семье, стоит избавляться от вредных привычек, ведь именно родители становятся для ребенка примером для подражания. Чего не стоит делать в присутствии детей?

Ругаться 

Родителям необходимо контролировать свою речь и не употреблять ненормативную лексику при детях. Во время конфликтов не позволяйте себе говорить бранные слова, ведь дети очень впечатлительны и хорошо запоминают "плохие" выражения. Также ребенок не должен быть свидетелем семейных ссор и скандалов, потому что негативная атмосфера в доме сильно отражается на состоянии ребенка и приводит к различным проблемам.  

Питаться нездоровой пищей

Очень сложно приучить ребенка к здоровой пище, если мама и папа предпочитают питаться в фаст-фудах. Рацион питания должен быть полезным и содержать много витаминов и питательных веществ. Можно иногда побаловать себя "вредной" пищей, но не постоянно. Ведь со временем вы не сможете объяснить малышу, почему вам это можно, а ему – нет. 

Смотреть программы и шоу, нежелательные для детей

Прежде, чем выбрать фильм или программу для просмотра, убедитесь, что он подходит для детей. Даже если кажется, что ваши дети очень заинтересованы игрой и не замечают, что показывает телевизор, выключите нежелательную программу. Дети очень хорошо воспринимают информацию из окружающего мира и подсознательно запоминают почти все, что видят и слышат.

Заниматься самокритикой

Часто родители жалуются на работу, дом и жизнь в целом в присутствии детей. Такое поведение негативно отражается на формировании личности ребенка, ведь он может стать неуверенным в себе и зажатым. Лучше думать и говорить о чем-то приятном и радостном.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какой метод лучше мотивирует детей к обучению. 


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Источник: https://mom.com/kids/27397-6-bad-habits-parents-should-break
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