Как понять, что у вашего ребенка низкая самооценка

Психологи говорят, что многие дети испытывают проблемы с самооценкой, которая влияет на их жизнь в дальнейшем. Родителям назвали основные признаки, указывающие на то, что ребенку нужна помощь и поддержка.

Ребенок не принимает комплименты

Большинство детей не воспринимают родительскую критику, зато очень хорошо реагируют на похвалу в свой адрес. Но если ребенок не принимает даже комплименты, это может указывать на его низкую самооценку. Специалисты говорят, что дети могут отрицать свои достижения или успехи, потому что не верят в свои силы.

Ребенок избегает попробовать что-то

Если ребенок отказывается выполнять задание, сталкиваясь с первыми трудностями - это сигнал о страхе неудачи. Когда дети не уверены в себе, они часто опускают руки, не пытаясь довести что-то до конца.

Ребенок издевается над своими сверстниками

Все привыкли думать, что дети-хулиганы слишком уверены в себе, они не реагируют на слова родителей, потому что им безразлично мнение окружающих. Но психологи уверены, что чаще всего такие дети страдают из-за собственной неуверенности.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как научить ребенка делиться.





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