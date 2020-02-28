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Как правильно реагировать на поведение непослушного ребенка

Прежде чем злиться, ругать и угрожать, попробуйте понять ребенка

28 февраля 2020, 18:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

Как правильно реагировать на поведение непослушного ребенка

Дети часто капризничают и таким поведением сильно утомляют родителей. Психологи советуют с умом подойти к непослушанию ребенка и не поддаваться на провокации. Если правильно реагировать на капризы, тогда число конфликтов между вами значительно сократится.

Итак, в первую очередь, нужно выслушать ребенка. Даже если вы знаете, что малыш говорит неправду, не прерывайте его, ведь он защищается, как умеет. Родителям также стоит ограничить запреты, ведь малышу трудно жить, когда ему практически ничего нельзя трогать и делать.

Специалисты не советуют угрожать детям при непослушании, ведь брошенные впустую угрозы со временем теряют силу, и малыши перестают реагировать на эти слова. Родителям стоит избегать отрицательных предлогов в речи, вместо "не вертись" лучше скажите: "пожалуйста, сядь прямо".

Не стоит ребенку читать нотаций, ведь долгие разговоры о поведении ни к чему не приведут. Нужно делать конкретные замечания и только тогда, когда они необходимы. К физическим наказаниям также не стоит прибегать, лучше на время перестаньте говорить с ребенком - такая реакция мамы подействует на малыша сильнее. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой метод лучше мотивирует детей к обучению.


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Источник: Комментарии
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