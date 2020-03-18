Чем занять детей в период карантина: интересные идеи

В связи с угрозой распространения коронавируса, власти Украины ввели жесткий карантин. Все учебные заведения, развлекательные центры, кафетерии и другие места массового скопления людей временно закрыты в целях безопасности. И чтобы эти три недели прошли комфортно, увлекательно и весело, мы предлагаем несколько интересных занятий, которые помогут вам и вашему ребенку отвлечься от паники.

Займитесь саморазвитием

Карантин - это не каникулы, поэтому ребенку придется догонять школьную программу и задания в школе будут с повышенной нагрузкой. Чтобы детям было легче, постарайтесь во время карантина с ними почитать или послушать аудиокниги, выучить стихи, помогите ребенку в изучении иностранных языков.

Сделайте коллаж

Все дети увлекаются творчеством, так почему бы не помочь ребенку и вместе не сделать коллаж с его самыми заветными мечтами? Возьмите старые журналы, семейные фотографии, клей, карандаши и другие предметы для творчества, чтобы ребенок применял свою фантазию и воображение.

Посадите растения

Пересадите вместе с детьми растения, если в этом есть потребность. Или же посадите в горшочки зернышка, косточки разных фруктов и зелень, почитайте с малышами, как за ними нужно правильно ухаживать. Это будет очень увлекательный эксперимент, ведь дети смогут наблюдать за тем, как у растения развивается стебель и появляются листочки.

Кулинарный мастер-класс

Приготовьте вместе с детьми вкусняшки, чтобы порадовать всех домочадцев. Рассказывайте ребенку все этапы приготовления блюда, пусть он помогает вам нарезать ингредиенты и тем самым осваивает новые навыки.

Настольные игры

Наверняка, у вас где-то есть настольные игры, которые давно отошли на второй план. Самое время их достать и устроить семейное соревнование. Такие игры тренируют логику, стратегическое мышление, память и обогащают словарный запас.

Декор своими руками

Найдите несколько старых вещей и вместе с детьми с помощью различных пуговиц, пайеток, стразов и специальных красок - подарите им новую жизнь. Научите ребенка декорировать вещи, чтобы они смотрелись по-новому, возможно эта идея его настолько вдохновит, что эти навыки он будет применять в будущем.

Помимо этого, с детьми можно рисовать, устроить спектакль, придумать новые игры, образы и все, что придет на ум. Главное - следите за своим здоровьем и проводите время с пользой!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие книги почитать на карантине.

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