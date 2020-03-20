Как легко выучить с ребенком английский язык

Используйте период карантина с пользой и помогите своему ребенку подтянуть знания по английскому языку. Занятия не обязательно должны быть скучными и однообразными. Вот вам несколько идей, как сделать уроки интересными.

Смотрите мультики на английском языке

Мультфильмы на английском можно давать смотреть детям с самого раннего возраста, так как яркая мультипликация и любимые герои легко заинтересуют ребенка и буду развивать интерес к изучению. После просмотра ребенок начнет повторять слова или напевать песенку.

"Разучивайте" английские слова и фразы

Во время общения с ребенком используйте фразы или слова на английском языке, а еще лучше подкрепляйте их наглядно. Так, каждый день можно изучать по несколько слов, а потом строить из них предложения.

Изучайте детские песенки и стишки

В интернете можно найти множество стишков и песенок на английском языке, они будут тренировать память ребенка и пополнят его словарный запас.

Читайте книги на английском языке.

Простые сюжеты будут вполне понятны детям, а картинки помогут все разъяснить, если малыш не понимает смысла. Возьмите какую-то одну книгу и сосредоточьтесь на ней, чтобы ребенок выучил новые слова и понимал их значение.

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