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Как легко выучить с ребенком английский язык

Учить язык может быть безумно увлекательно

сегодня, 15:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Как легко выучить с ребенком английский язык

Используйте период карантина с пользой и помогите своему ребенку подтянуть знания по английскому языку. Занятия не обязательно должны быть скучными и однообразными. Вот вам несколько идей, как сделать уроки интересными. 

Смотрите мультики на английском языке

Мультфильмы на английском можно давать смотреть детям с самого раннего возраста, так как яркая мультипликация и любимые герои легко заинтересуют ребенка и буду развивать интерес к изучению. После просмотра ребенок начнет повторять слова или напевать песенку. 

"Разучивайте" английские слова и фразы

Во время общения с ребенком используйте фразы или слова на английском языке, а еще лучше подкрепляйте их наглядно. Так, каждый день можно изучать по несколько слов, а потом строить из них предложения.  

Изучайте детские песенки и стишки

В интернете можно найти множество стишков и песенок на английском языке, они будут тренировать память ребенка и пополнят его словарный запас. 

Читайте книги на английском языке. 

Простые сюжеты будут вполне понятны детям, а картинки помогут все разъяснить, если малыш не понимает смысла. Возьмите какую-то одну книгу и сосредоточьтесь на ней, чтобы ребенок выучил новые слова и понимал их значение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем занять ребенка в дороге.


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Источник: https://ukr.media/psihologiya/388390/
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