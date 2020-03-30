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5 вещей, которые нельзя запрещать ребенку

Ребенок должен учиться, развиваться и познавать мир

сегодня, 12:00 678
Автор:

• Светлана Шкурупий

5 вещей, которые нельзя запрещать ребенку

Безусловно, родители должны выстроить для своего ребенка определенные ограничения, чтобы его обезопасить и научить правильному поведению. Но есть вещи, которые нельзя запрещать детям, чтобы не тормозить их развитие, а наоборот, способствовать этому. 

Не запрещайте ребенку проявлять интересы

Иногда родители собственноручно убивают веру ребенка в свои способности и таланты. Малыша в его увлечениях нужно непременно подбадривать, хвалить за проявленный интерес, увлеченность, желание научиться чему-то новому.

Не запрещайте проявлять самостоятельность 

Многие мамы и папы сначала радуются первому детскому "Я сам!", а потом часто поддаются соблазну сделать что-то быстрее и качественнее вместо ребенка – надеть ботинки, застелить кровать или узнать школьные задания. И тем самым "выращивают" себе проблему на будущее. Малыш, не научившийся самостоятельности, становиться неуверенным и теряет самооценку.

Не запрещайте проявлять любопытство 

Ограничивать свободу действий ребенка нужно только в том случае, когда они противоречат его собственной безопасности и окружающих его людей. Если одергивать чадо по любому поводу, то в будущем придется помахать ручкой таким полезным качествам малыша, как инициативность, самостоятельность и креативность. 

Не запрещайте проявлять страх

Страх заложен в малышах для выживания, и его не нужно критиковать, осмеивать или игнорировать. Объятия, добрые шутки и специальные ритуалы помогут вам в случае приступа детского страха. 

Не запрещайте проявлять негативные чувства

Взрослые довольно часто испытывают негативные чувства – жадность, злость, зависть. Но нервничают, когда видят проявления отрицательных эмоций в своем ребенке. Малыш имеет полное право на "плохую сторону", тем более что сила воли в юном возрасте еще не до конца сформирована. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как легко выучить с ребенком английский язык.


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Источник: https://12millionov.com/chto-nelzya-zapreshhat-rebenku.html
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