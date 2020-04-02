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Пять качеств, которые ребенку должен привить отец

С папой у ребенка образовывается уникальная связь

сегодня, 18:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Пять качеств, которые ребенку должен привить отец

Участие в воспитании ребенка принимают оба родителя, но в этом деле у каждого из них есть своя "зона ответственности". Каким-то вещам ребенка может научить только мама, но развитие некоторых навыков и качеств напрямую зависит от отца. 

Уважение к женщинам

Только папа может привить это качество как девочке, так и мальчику. Сын, видя отношение папы к маме, научится уважению к женщинам. Отношение отца к дочке и ее маме, станет тем стержнем, на который она сможет "нанизать" свою самооценку в будущем.

Модели мужского поведения

Мама не может воспитать в сыне мужскую модель поведения, сколько бы она не старалась. Только отец или заменяющая его мужская фигура может это сделать своим примером. Для дочки папа станет своеобразным "мостиком" между ней и остальными мужчинами. На папе дочь будет оттачивать мастерство общения с другими представителями сильной половины человечества.

Духу соревнования

Пока мама падает в обмороки, едва ребенок научился взбираться на горку, папа подбадривает ребенка лезть выше. Только отец способен развить у детей здоровый дух соревнования, который станет по жизни "волшебным пинком". 

Эмоциональной сдержанности 

Мама в доме отвечает за эмоции, папа отвечает за холодный ум. Своим примером он учит ребенка эмоциональной сдержанности, а это важный навык во взрослой жизни. 

Уважении законов

Папа отвечает за исполнение порядка в доме. Он следит, чтобы ни дети, ни мама не нарушали правила в семье. Но его задача не только наказывать, но и объяснять, почему это правило приняли в доме.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что делать родителям, если ребенок жалуется на скуку. 


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Источник: https://kolobok.ua/semya/vospitanie-detej/817276-kachestv-kotorye-rebenku-mozhet-privit-tolko-otets
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