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Что делать родителям, если ребенок жалуется на скуку

Все дети периодически начинают жаловаться на скуку

сегодня, 17:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Что делать родителям, если ребенок жалуется на скуку

Из-за карантина, дети вместе с родителями должны сидеть дома. А ребенку намного сложнее коротать будни в "четырех стенах", чем взрослым.  Книги, игры и игрушки отвлекают лишь ненадолго, и малыш снова приходит к родителям с фразой "мне скучно". Как же быть?

Предложите свое внимание

Если ребенок приходит к вам и жалуется на скуку, то возможно, в первую очередь, он хочет заполучить ваше внимание. Предложите ему совместное времяпровождение, например, почитайте книжку, займитесь творчеством, посмотрите мультфильм или вместе поиграйте в настольную игру. 

Выслушайте ребенка

Не игнорируйте нытье малыша, а постарайтесь его выслушать. Может он чем-то расстроен, ведь за его скукой могут скрываться какие-то огорчения. Расскажите ребенку, как вы справляетесь со скукой.

Реагируйте на сигналы

Как правило, дети очень энергичны и подвижны, если ваш ребенок скучает и ничего не хочет делать - стоит выяснить причину. Может у него что-то болит или он чем-то сильно расстроен. Помогите малышу справиться со своими чувствами. 

Придерживайтесь режима

День ребенка необходимо правильно распланировать, а не пускать на самотек. Если у него будет определенный режим, где он учится, играет, занимается физической активностью, общается со сверстниками - тогда ему скучать не придется. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи нельзя запрещать ребенку. 


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Источник: https://kolobok.ua/semya/vospitanie-detej/1212555-chto-delat-roditelyam-esli-rebenok-zhaluetsya-na-skuku
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