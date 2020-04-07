Проверьте себя: психологи назвали 5 лучших качеств родителей

Появление детей в семье приносит очень важный опыт родителям. Часто мамам и папам приходится многому учиться, и это касается не только физической заботы о ребенке. Какими положительными качествами должны обладать родители?

Вы слушаете ребенка

Малыш рассказывает вам не только о своих успехах, но и о трудностях, с которыми ему довелось столкнуться. Таким образом, между ребенком и родителями формируется моральная и психологическая связь.

Вы не ругаете ребенка за плохие оценки

Ваш ребенок не боится, что за плохие оценки его будут ругать, не вырывает листы из тетради и не сбегает из дома. Безусловно, реагировать на плохое обучение следует, но заботливые родители обязаны выслушать.

Вы уважаете личное пространство ребенка

Личное пространство нужно каждому, а чрезмерная опека может даже спровоцировать психологические проблемы.

Вы не навязываете свои интересы ребенку

Пусть ребенок занимается тем, что ему интересно, родители могут только помочь ему определиться с выбором.

Вы умеете признавать собственные ошибки

Перед своим ребенком вы можете ошибаться, открыто говорить об этом и, конечно, просить прощения, если были не правы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что родители не должны делать при детях.

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