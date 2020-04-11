ТОП-5 фраз, которые следует говорить ребенку каждый день

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6808.25
ETH/USD
156.69
LTC/USD
42.07
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
29.95
RUB/UAH
0.37
Мамы и папы - первые и самые главные учителя для своих детей. Дети – губка, которая впитывает в себя всю информацию извне, в том числе манеру общения и поведения. Усвоенное с детства станет для ребенка его вектором во взрослой жизни. Какие же фразы от родителей он должен слышать регулярно?
Я тебя люблю
Пока ваш ребенок был совсем крошечным, вы даже не задумывались, сколько десятков и сотен раз в день повторяете эти слова. Однако со временем эта фраза все реже и реже произносилась, возможно, вы ловили себя на этой мысли. Но "я тебя люблю" важно для ребенка в любом возрасте. Эти слова придают ему силы и уверенности.
Я горжусь тобой
Не важно, какое место ваш ребенок занял на соревнованиях и как чисто помыл посуду или преодолев себя, сходил первый раз в магазин. Многие вещи, которые вы каждый день делаете как само разумеющее, на самом деле для ребенка - впервые. И то, что он их сделал - повод для гордости.
Попробуй еще раз, все в порядке
Дайте понять малышу, что неудача - это нормально, а ошибки - важная части жизни, обучения. Это очень важно, когда ребенок пробует что-то новое или не очень успешен в учебе. Отрицательный опыт - тоже опыт и в следующий раз у ребенка получится гораздо лучше. Это слова, которые помогут преодолеть трудности, которых в действе много.
Я тебе доверяю
Если вы чувствуете, что ребенок готов к самостоятельным действиям, то начинайте употреблять эту фразу. Доверие - очень важно между родителями и детьми. Это означает, что в семье не нужно обманывать или подводить, а за сказанную правду (даже не приятную), никто не будет ругать.
Спасибо и пожалуйста
Сложно требовать от ребенка "быть вежливым", когда вы сами разговариваете в приказном тоне и не благодарите. Ребенок убрал игрушки? Скажите ему спасибо. Помог донести сумку? Спасибо! Любая задача, любое задание должно быть дано вежливо с "пожалуйста", а после его выполнения ребенок должен слышать "спасибо". Именно это поможет ребенку чувствовать себя значимым и полезным.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие фразы родителей могут травмировать психику ребенка.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости