ТОП-5 фраз, которые следует говорить ребенку каждый день

Мамы и папы - первые и самые главные учителя для своих детей. Дети – губка, которая впитывает в себя всю информацию извне, в том числе манеру общения и поведения. Усвоенное с детства станет для ребенка его вектором во взрослой жизни. Какие же фразы от родителей он должен слышать регулярно?

Я тебя люблю

Пока ваш ребенок был совсем крошечным, вы даже не задумывались, сколько десятков и сотен раз в день повторяете эти слова. Однако со временем эта фраза все реже и реже произносилась, возможно, вы ловили себя на этой мысли. Но "я тебя люблю" важно для ребенка в любом возрасте. Эти слова придают ему силы и уверенности.

Я горжусь тобой

Не важно, какое место ваш ребенок занял на соревнованиях и как чисто помыл посуду или преодолев себя, сходил первый раз в магазин. Многие вещи, которые вы каждый день делаете как само разумеющее, на самом деле для ребенка - впервые. И то, что он их сделал - повод для гордости.

Попробуй еще раз, все в порядке

Дайте понять малышу, что неудача - это нормально, а ошибки - важная части жизни, обучения. Это очень важно, когда ребенок пробует что-то новое или не очень успешен в учебе. Отрицательный опыт - тоже опыт и в следующий раз у ребенка получится гораздо лучше. Это слова, которые помогут преодолеть трудности, которых в действе много.

Я тебе доверяю

Если вы чувствуете, что ребенок готов к самостоятельным действиям, то начинайте употреблять эту фразу. Доверие - очень важно между родителями и детьми. Это означает, что в семье не нужно обманывать или подводить, а за сказанную правду (даже не приятную), никто не будет ругать.

Спасибо и пожалуйста

Сложно требовать от ребенка "быть вежливым", когда вы сами разговариваете в приказном тоне и не благодарите. Ребенок убрал игрушки? Скажите ему спасибо. Помог донести сумку? Спасибо! Любая задача, любое задание должно быть дано вежливо с "пожалуйста", а после его выполнения ребенок должен слышать "спасибо". Именно это поможет ребенку чувствовать себя значимым и полезным.

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