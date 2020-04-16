Совмещаем удаленную работу и общение с детьми: советы молодым отцам

Поки в стране действует карантин, многим мужчинам приходится работать дома, где на их рабочий процесс постоянно влияют члены семьи. Особенно остро эта проблема стоит перед молодыми отцами. Ребенок рад, что папа дома и хочет провести с ним как можно больше времени. Иногда он просто в силу детской наивности не понимает, что папа должен работать и зарабатывать деньги. Чтобы не навредить рабочему процессу и при этом не обидеть ребенка, нужно соответствующим образом организовать свой день. Как это лучше сделать мы тебе расскажем.

1. Стоит обозначить, когда папа может отвлечься, а когда — нет. Придумай сигнал или знак, что отвлекать тебя сейчас категорически нельзя. Может помочь фраза: "Папа еще не вернулся с работы".

2. Очень помогает отдельное помещение для работы. Желательно, чтобы у этого пространства закрывались двери, на которых было бы написано: "Папин кабинет".

3. Дети чувствуют, когда от них хотят избавиться. Попробуй договориться с ребенком: сейчас мы соберем пазл, потом я пойду поработаю, а ты — порисуешь. Чтобы игрушки не надоедали, можно часть прятать и периодически менять.

4. Один из главных факторов — это поддержка семьи, члены которой могут отвлечь детей на время твоей работы. В такие моменты даже теща может быть спасением.



5. Во время карантина разнообразие занятий на воздухе ограничено. Но многие дела, например, чтение книг, можно организовать в кресле на балконе, под весенним солнцем.



6. Соотнеси рабочие задачи на день с графиком ребенка. Особо важную работу, где нужно сосредоточиться, планируй на моменты тишины — сон или прогулку малыша.

7. Если твой школьник быстро справляется со всеми заданиями, найди детские курсы онлайн. Сейчас многие предлагают скидки.

Эти советы помогут не разорваться на части в вихре рабочих задач и постоянных детских голосов. Также издание "Комментарии" расскажет, как должны поступать родители, чтобы дети их слушали.



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