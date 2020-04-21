Язык

Українська

Русский

Coinspot 21.04.2020

BTC/USD

6874.81

ETH/USD

172.13

LTC/USD

40.92

НБУ 21.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.70

RUB/UAH

0.35

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг дети Сколько времени ребенку можно проводить с гаджетами
НОВОСТИ Все новости

Сколько времени ребенку можно проводить с гаджетами

Дети еще с малых лет активно осваивают гаджеты

сегодня, 18:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Сколько времени ребенку можно проводить с гаджетами

Современное общество тяжело представить без информационных технологий. Даже дети поддаются его влиянию и проводят много времени за экранами планшетов и телефонов. Но психологи твердят, что это очень вредит их развитию, поэтому время, проведенное за гаджетом следует ограничивать. 

Последние исследования доказывают, что электронные игрушки вызывают задержку развития у ребенка. Как следствие, ему сложнее адаптироваться к школе и среди одноклассников. Ведь гаджеты мешают и развитию коммуникативных навыков: вместо того, чтобы общаться с родителями и сверстниками, они уходят в виртуальную реальность, а потом испытывают сложности при общении вживую. 

В идеале младшие школьники (до 10-11 лет) должны пользоваться электронными устройствами не более 60 минут в день. Но, как показывает практика, в эру информационных технологий и личных смартфонов, настолько урезать время использования гаджета невозможно, не испортив отношения с ребенком. С чего начать контроль?

Обратите внимание на привычки в семье, если, например, во время ужина родители позволяют себе смотреть в смартфоны и не разговаривать друг с другом, то ребенок, естественно, начнет брать с них пример.

Сразу отбирать у малыша смартфон не стоит, лучше постарайтесь занять его чем-то другим. Когда видите, что ребенок сидит в телефоне, позовите его поиграть. Если родители предложат помощь и компанию – ребенок обрадуется.

Прежде чем отдавать или дарить чаду смартфон/планшет, воспользуйтесь существующими приложениями и опциями для родительского контроля. Можно с легкостью заблокировать взрослый контент в Интернете и поставить блокировку на нежелательные сайты. Кроме того, как утверждают психологи, важно объяснять ребенку принцип интернет-безопасности – анонимность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые показали, как выглядит мозг ребенка во время чтения книг и игр на планшете.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kolobok.ua/semejnyj-doktor-new/detskoe-zdorove/1049613-skolko-vremeni-rebenku-mozhno-provodit-s-gadzhetami
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...