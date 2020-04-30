Как вырастить ребенка уверенным в себе: пять советов

Родители нередко задают вопрос о том, как воспитать уверенность в себе у ребенка. Это качество формируется еще в детстве, поэтому большое влияние на его формирование оказывают именно родители. Что же важно учитывать?

Цените усилия вашего ребенка

Чтобы ваш ребенок не сделал - цените его попытки и усилия вне зависимости от результата. Ваш малыш должен не стесняться делать попытки снова и снова. Психологи говорят, что постоянные старания дают больше уверенности, чем временные успехи.

Поощряйте практику

Пусть малыш занимается тем, что ему действительно нравится. Хвалите его за усердие и за старание. Не давайте делать ему что-то через силу. Постоянная практика дает уверенности в том, что за работой следует результат, который будет становиться все лучше и лучше. Главное, не останавливаться.

Не критикуйте

Ничего не останавливает так ребенка в своих мечтаниях и целях, чем родительская критика. Вы должны не критиковать, а давать полезные предложения. Критика демотивирует.

Относитесь к ошибкам как к элементу обучения

Если родители относятся к ошибкам детей как к элементу обучения, тогда ребенок не растеряет свою самооценку и научиться не бояться неудач.

Хвалите ребенка

Когда ваш малыш терпит неудачи, найдите момент, за что вы можете его похвалить. Мир несправедлив, но он должен знать, что дома его ждут лучшие друзья - родители, которые готовы всегда его поддержать.

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