Пять признаков, что вашему ребенку не хватает внимания

При современном ритме жизни родителям очень тяжело уделять ребенку столько внимания, сколько он заслуживает. Порой, дети чувствуют этот дефицит и начинают вести себя "по-другому". Какие признаки указывают на то, что ребенку необходимо внимание?

Сверхэмоциональность

Если вы обращаете внимание на своего ребенка очень редко, он старается его заслужить любым способом. Ребенок капризничает, делает капости и все только для того, чтобы его заметили. Поэтому не стоит ругать малыша за неправильные поступки, но и хвалить его тоже не стоит.

Молчаливость

Если ребенку не хватает заботы, у него возникает депрессия. Ему кажется, что родители его забыли и им нет до него дела, ему становится неинтересно жить. Утрачивается доверие, которое восстановить будет очень сложно.

Отсутствие контакта со сверстниками

Если ребенок не хочет играть или общаться со своими сверстниками, это тоже повод задуматься. Связь с его маленьким миром теряется, ведь общение - одно из самых главных потребностей человека.

Агрессия

Если ваш ребенок слишком агрессивен, значит он не чувствует любви родителей. Он старается привлечь внимание каким-то деструктивным методом, значит, и когда повзрослеет сможет вести себя также.

Частые болезни

Дети, которые часто болеют, могут имитировать плохое самочувствие. Ведь мама, которая всегда занята своими делами, вдруг становится доброй, заботливой и всепонимающей. После таких моментов ребенок может травмировать себя и всеми способами стараться заболеть.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие тревожные симптомы нельзя оставлять без внимания.

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