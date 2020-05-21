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Приучаем ребенка к порядку: три действенных лайфхака

Не все дети могут похвастаться своей любовью к чистоте и порядку

сегодня, 16:55
Автор:

• Светлана Шкурупий

Приучаем ребенка к порядку: три действенных лайфхака

Рано или поздно, а детей стоит приучать к чистоте и порядку. Ребенок должен понимать, что у каждой вещи есть свое место, в частности у его игрушек и предметов для творчества. Чтобы этот процесс был легким и действенным, представляем несколько способов.

Будьте примером

Согласитесь, что трудно требовать чего-либо от ребенка, если вы сами далеко не образцово показательный пример чистоплотности. Для начала начните с себя. А еще лучше - делайте уборку вместе с ребенком. Четко разделите ваши зоны ответственности и не выходите за их пределы. Все должно быть на равных. 

Найдите место для каждой игрушки 

Порядок должен быть не только в общем, но и весьма в конкретных вещах: место и расположение. Например, карандаши и краски лежат в боксе на полке, конструктор — в пластиковом ящике, а мягкие игрушки — в бумажном пакете. Если вы изначально посортируете игрушки по местам, то ребенку в дальнейшем будет намного проще поддерживать этот порядок, зная, куда и что положить. 

Сделайте систему мотивации

Создайте таблицу, где вы будете отмечать прогресс малыша. Также можно придумать систему поощрения. Но это не должна быть финансовая награда. Лучше отдайте предпочтение цветным стикерам либо маркерам. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как понять, что ребенку не хватает внимания родителей.


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Источник: https://kolobok.ua/semya/vospitanie-detej/1213891-kak-priuchit-rebenka-k-poryadku-5-lajfkhakov
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