Фразы, которые никогда нельзя говорить подросткам

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Родителям бывает сложно найти общий язык с подростком, ведь в этом возрасте дети очень эмоциональны и вспыльчивы. Но очень важно научиться понимать друг друга, чтобы построить доверительные отношения. Некоторые фразы родителей могут, наоборот, усугубить ситуацию. Так чего же говорить не стоит?
Значит, так!
Большая ошибка начинать разговор с этой фразы. Она вызывает одно желание - начать защищаться. А родители не должны нападать на своего ребенка, а просто донести ему свою мысль.
В моем доме!
Эта ужасная фраза натолкнет подростка на мысль, что у него нет своего пристанища, где он может быть собой.
Мне не важно, что хочешь ты!
Такая фраза говорит подростку о том, что он не важен и не нужен. После сказанной фразы не надейтесь, что вы быстро найдете общий язык с вашим ребенком.
Мне не интересно, почему!
Придет время и после этой фразы подросток перестанет вас слушать и просто замкнется в себе. Лучше спросите у него, почему вышло так, а не иначе, и тогда ваш ребенок пойдет к вам навстречу.
Ты не имеешь права со мной так разговаривать!
Эта фраза внушает подростку, что у него нет на что-то прав. В вашем разговоре взрослый человек - вы, а значит и ответственность за спокойный диалог лежит не на вашем ребенке, а на родителях.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как на подростков влияет малоподвижный образ жизни.
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