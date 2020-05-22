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Фразы, которые никогда нельзя говорить подросткам

Разговоры с подростками, порой, очень сложные

сегодня, 15:05
Автор:

• Светлана Шкурупий

Фразы, которые никогда нельзя говорить подросткам

Родителям бывает сложно найти общий язык с подростком, ведь в этом возрасте дети очень эмоциональны и вспыльчивы. Но очень важно научиться понимать друг друга, чтобы построить доверительные отношения. Некоторые фразы родителей могут, наоборот, усугубить ситуацию. Так чего же говорить не стоит?

Значит, так!

Большая ошибка начинать разговор с этой фразы. Она вызывает одно желание - начать защищаться. А родители не должны нападать на своего ребенка, а просто донести ему свою мысль.

В моем доме!

Эта ужасная фраза натолкнет подростка на мысль, что у него нет своего пристанища, где он может быть собой.

Мне не важно, что хочешь ты!

Такая фраза говорит подростку о том, что он не важен и не нужен. После сказанной фразы не надейтесь, что вы быстро найдете общий язык с вашим ребенком.

Мне не интересно, почему!

Придет время и после этой фразы подросток перестанет вас слушать и просто замкнется в себе. Лучше спросите у него, почему вышло так, а не иначе, и тогда ваш ребенок пойдет к вам навстречу.

Ты не имеешь права со мной так разговаривать!

Эта фраза внушает подростку, что у него нет на что-то прав. В вашем разговоре взрослый человек - вы, а значит и ответственность за спокойный диалог лежит не на вашем ребенке, а на родителях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как на подростков влияет малоподвижный образ жизни.


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Источник: https://kolobok.ua/semya/vospitanie-detej/1164164-5-fraz-kotorye-nikogda-nelzya-govorit-podrostkam
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