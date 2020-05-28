Названа самая безопасная поза для сна ребенка

Для того, чтобы сон был действительно качественным и здоровым, важно соблюдать ряд правил. Одним из них является удобная поза. Педиатры говорят, что самая правильная поза для сна - на спине. И это касается не только детей, но и взрослых.

Медики говорят, что не все позы для сна положительно влияют на состояние организма. Например, позы на боку могут привести к серьезным нарушениям в позвоночнике, особенно у детей в период роста. Кроме того, поза на левом боку связана с дополнительной нагрузкой на сердце.

Не рекомендуется спать и на животе, потому что страдает позвоночник, он оказывается изогнутым и испытывает давление. Такая поза затрудняет работу легких и других органов, а также нарушает кровоток.

Впрочем, наиболее вредной позой для отдыха медики называют сон сидя, такое положение может спровоцировать сильные отеки, увеличить внутрибрюшное давление и может стать причиной сердечных проблем.

А вот сон на спине считается наиболее естественным, потому что полезен для мышц спины и позвоночника.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как длительность сна влияет на сердце.

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