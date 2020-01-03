Новый хит в Instagram — зеркало за 10 тысяч долларов

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Любители зеркальных селфи знают, что для создания качественных фотографий важную роль играет не только освещение, но и дизайн самого зеркала. Оригинальная новинка недавно появилась на сайте магазина предметов интерьера 1stdibs, и она уже обрела популярность среди многих Instagram-инфлюэнсеров.
Необычное зеркало называется Ultrafragola, что в переводе с итальянского означает "Ультра клубника". Первоначальную его версию создал итальянский архитектор Этторе Соттсасс в 1970-м году, а сейчас в сети можно приобрести репродукцию. Правда, выложить за нее придется 10 тыс. долларов.
Особенность зеркала – в его нестандартном дизайне с широкой волнистой рамой нежно-персикового цвета. Также оно оснащено лампами, которые излучают мягкий, идеальный для фотографий свет. К слову, его уже облюбовали многие топовые звезды, среди которых Белла Хадид и Фрэнк Оушен, а Лина Данэм украсила в нем обложку журнала Domino’s.
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