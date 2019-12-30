Versace представили модные спортивные мячи

Итальянский бренд класса люкс продолжает пополнять ассортимент не только стильной одеждой, но и эффектными спортивными приспособлениями. Ранее они выпустили боксерские перчатки, а теперь в их магазинах можно приобрести и мячи.

Недавно Versace презентовали лимитированную коллекцию мячей "Barocco". По названию понятно, почему все они украшены яркими узорами, которыми славится итальянская марка. В нее вошли баскетбольный, регбийный и футбольный мячи. Первые два изготовлены из резины, а мяч для футбола выполнен из полиуретана с глянцевым блеском. Мячи представлены в мини-формате, поэтому выходить с ними на игровую площадку вам вряд ли захочется.

Приобрести новинки можно на официальном сайте Versace и Neiman Marcus. Мячи для баскетбола и американского футбола стоят по 250 долларов, а для классического футбола — 225 долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Disney выпустили игрушечного малыша Йоду.



