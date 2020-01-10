Украинская стилистика вошла в список трендов мирового дизайна

Редакторы популярного архитектурного журнала Dezeen ежегодно составляют рейтинг тенденций в дизайне, которые будут актуальны весь год. В 2020-м в список, который составила архитектор Мишель Огундехин, вошло и украинское арт-направление.

В авторитетный рейтинг вошло всего 7 пунктов, среди которых — современный украинский примитивизм. Dezeen пишут, что этот стиль предусматривает использование грубых форм и фактур, а также обилие натуральных материалов. Примитивизм сочетает в себе незамысловатость и простые материалы с глубоким смыслом, и оттесняет на задний план моду на жесткие структуры и идеально отполированные поверхности.

"Украина − страна с доисторическими корнями, и она поддерживает свои коренные традиции, ремесла гончарства, музыкальных инструментов и изделий из дерева, используя методы и процессы, которым 400 лет", − сказано в материале.

Среди других трендов в дизайне 2020-го года редакторы журнала выделили "сексуальную" экологичность, монохромный интерьер, большую мягкую мебель и провокационные сочетания.

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