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Стильные вещи из 60-х: галстук-бант возвращается в моду

2020 год может вновь вернуть нас к женственности

сегодня, 16:20
Автор:

• Ростопира Наталья

Мода, как и история, циклична. После успеха Коко Шанель, которая показала женщинам, как носить брюки, пришла пора утонченной Грейс Келли. Спустя десятилетие все опять переигралось, когда на модный Олимп 60-х взошел Ив Сен-Лоран. 

С тех пор, так или иначе, но главные модные дома акцентировали наше внимание на женской маскулинности – объемные свитеры, рубахи и джинсы-бойфренды, кроссовки и мальчишеский шик очень стремительно вошли в нашу жизнь.

Тем не менее, 2020 год может вновь вернуть нас к женственности. По крайней мере, дизайнеры начинают с галстуков-бантов. Например, при взгляде на коллекцию Fendi сразу вспоминаешь легендарное аниме 1990-х "Сейлор Мун". А Dolce & Gabbana стилизуют галстук-бант максимально женственно и элегантно. 

Стоит отметить, что галстук-бант далек от формального дресс-кода, так что просто заменить им обычный галстук - не лучшая идея. Этот аксессуар стоит добавлять в заведомо элегантные образы, чтобы подчеркнуть женскую эстетику или играть на контрасте с объемными свитерами или жакетами.

Классическим беспроигрышным вариантом является сочетание с блузой свободного фасона, что позволит максимально отойти от офисной униформы. Обратите внимание на новую коллекцию Valentino: длинный белый галстук-бант отлично играет с воздушной фактурой блузы и создает дополнительную динамику в образе.

Кроме того, галстук-бант можно миксовать и с теплой одеждой. Но поверх свитера завязывать его не стоит – будет смотреться слишком старомодно. Лучше присмотритесь к показу Michael Kors, где галстуки-банты в горошек повязаны на шее, но спрятаны под пуловер. Эта интерпретация стиля преппи гораздо актуальнее. 

Пришло время заменить колье или шейный платок в вечерних образах на что-то другое. В коллекции Chanel галстук-бант реализован дополнительным аксессуаром к довольно закрытым платьям – еще один оммаж пуританским нравам и 19-ому веку. 

Дизайнеры так увлеклись кроем верхней одежды, что забыли про аксессуары. Интересное решение предлагает Алессандро Микеле в Gucci. Изящная линия ленты поверх широкого пальто добавляет уникальности и делает простой образ гораздо интереснее.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктория Бекхэм объяснила, почему не считает себя красивой.


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Источник: https://23-59.com.ua/nado-probovat-galstuk-bant/
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