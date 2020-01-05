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Виктория Бекхэм объяснила, почему не считает себя красивой

Знаменитость стала лицом февральского выпуска популярного издания

сегодня, 18:35
Автор:

• Ростопира Наталья

Экс-участница британской музыкальной группы Spice Girls Виктория Бекхэм стала лицом февральского номера журнала о моде Harper's Bazaar. Так, 45-летняя супруга британского футболиста Дэвида Бекхэма снялась для обложки популярного издания в одежде собственного бренда. Кроме того, британская певица откровенно призналась, что не считает себя красавицей.

"Считаю ли я себя красивой? Нет, абсолютно нет. Но я делаю лучшее из того, что имею. У меня много несовершенств, и они мне известны, я их не пытаюсь скрыть. Вообще, отношусь к своим недостаткам с улыбкой на лице, ведь я такая, как есть. Но так было не всегда, я смогла принять свою внешность, себя лишь в 45 лет", – поделилась Виктория Бекхэм.

Успешная бизнесвумен также призналась, что обожает свою работу, от которой она получает только удовольствие и положительные эмоции.

"У меня даже язык не поворачивается назвать свое занятие работой. Это моя страсть. Так что да, я обожаю ходить на работу", – отметила Виктория.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-супруг Анастасии Заворотнюк отметил день рождения в Крыму.

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Источник: https://www.instagram.com/p/B61IwQghfQl/?utm_source=ig_embed
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