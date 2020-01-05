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НОВОСТИ Все новости

Экс-супруг Анастасии Заворотнюк отметил день рождения в Крыму

Актер Сергей Жигунов поделился снимками в Instagram

сегодня, 17:15
Автор:

• Ростопира Наталья

Известный российский актер и киноподюсер Сергей Жигунов отправился на празднование своего 57-летия к черному морю, в оккупированный  Крым. Об этом свидетельствуют фотографии, которые сам артист опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Судя по фото, бывший муж Анастасии Заворотнюк, отпраздновавший 2 января свой день рожденья, остановился в поселке Гурзуф и в горах Ай-Петри. "Ушел сегодня в лес", - оставил подпись звезда "Моей прекрасной няни" под одним из постов.

Напомним, Жигунов и 48-летняя заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк познакомились на съемочной площадке комедийного телесериала "Моя прекрасная няня". Так, между актерами, игравших влюбленных, на самом деле завязались романтические отношения, и они даже покинули собственные семьи, чтобы быть вместе. Однако отношения Сергея и Анастасии продлились всего два года.

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Источник: https://www.instagram.com/p/B603AmJlWp-/?utm_source=ig_embed
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