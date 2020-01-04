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"Вдвое старше": племянница принцессы Дианы выходит замуж за бизнесмена

Королевскую семью в 2020 году ждет еще одна свадьба

сегодня, 17:50
Автор:

• Ростопира Наталья

29-летняя британская модель, племянница принцессы Дианы, Китти Спенсер выходит замуж. Так, девушка получила предложение руки и сердца от своего бойфренда, бизнесмена Майкла Льюиса. Стоит отметить, жених родственницы британских монархов старше ее на 32 года. Об этом сообщает издание Daily Mail, ссылаясь на инсайдера.

"Китти получила обручальное кольцо еще до Рождества. Майкл сделал предложение во время отпуска в Кейптауне. Вся семья Китти хорошо восприняли эту новость, им нравится Майкл. Несмотря на свое состояние, он очень скромный и сдержанный", - поделился инсайдер.

Напомним, слухи о романе пары появились еще летом 2018 года, однако на публике они появились только в мае 2019 года. Известно, что избранник леди Китти работает в индустрии моды, а его состояние оценивается в 106 млн долларов. 

Стоит отметить, что ранее племянница принцессы Ди признавалась, что не хочет спешить создавать семью: "Я хочу детей, но сейчас, ведь я еще молода. Я смотрю на своих знакомых, у которых уже есть дети, и понимаю, что всему свое время".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Камерон Диаз впервые стала мамой.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-7850121/Lady-Kitty-Spencer-29-wed-80million-fashion-tycoon-Michael-Lewis-60.html?fbclid=IwAR2MZwy5M_jDE075qpWYjzH2SjChkjpVc9eRjRBYzp77aA2O94A7WN2Rg9I
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