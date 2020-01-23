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Louis Vuitton откроют первое кафе и ресторан в Осаке

Помещение выполнено с французским шиком

23 января 2020, 23:55
Автор:

• Ростопира Наталья

Всемирноизвестный производитель "люксовых" аксессуаров Louis Vuitton объявил о новом проекте. Так, в скором времени французский дом моды откроет в Японии первое фирменное заведение общественного питания и отдыха. Председатель и главный исполнительный директор фэшн-компании Майкл Берк также отметил, что кафе и ресторан это только начало, и в будущем они откроют и отель. Об этом передает британский журнал WWD.

Известно, что Le Cafe V и ресторан Sugalabo V вместе с баром и большой террасой будут расположены на крыше многоэтажки в южной части острова Хонсю, городе Осака. Согласно сообщению, здание, спроектированное архитектором Джун Аоки, откроется 1 февраля, а официальное открытие ресторана состоится 15 февраля. Стоит отметить, что разработкой меню ресторана занимается популярный японский шеф-повар Йосуке Суга. Со слов Берка, заведение Sugalabo V будет работать исключительно по вечерам, поэтому отправиться туда можно только на ужин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что H&M разрешил оплачивать вещи после выхода из магазина.


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Источник: https://wwd.com/eye/lifestyle/louis-vuitton-to-open-restaurant-1203447624/?fbclid=IwAR2RW4D2leZdgB9CTWhT--zvKy6CErymgOZVTOv07aQsxp2GqZzVnfBK3l8
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